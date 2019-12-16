Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках

Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier. Так в сервисе отреагировали на сообщения об удалении серии.

О том, что серия пропала, ранее сообщала в своем Facebook телеобозреватель «Эха Москвы» Арина Бородина. По ее словам, серия была выложена в онлайн-кинотеатре Premier «в ночь со среды 11 декабря на четверг 12 декабря. «А в ночь с пятницы на субботу, она была с сайта удалена», — написала она. «Так же исчез анонс, промо-ролик шестой серии. Потом удалили четвёртую, но её вскоре вернули», — добавила обозреватель.

Сериал «Эпидемия» концептуально разделили на две части, по четыре в каждой, соответственно пятая входит во вторую часть, сообщил РБК представитель Premier. Выход второй части сериала запланирован на февраль, поскольку этот проект заслуживает, по словам представителя онлайн-кинотеатра, «отдельного временного слота». Сейчас в центре внимания находится пятый сезон «Полицейского с Рублевки» и с ним платформа завершает год перевыполнив все бизнес KPI, добавил он.

Как рассказал РБК режиссер, снявший сериал «Эпидемия», Павел Костомаров, об удалении серии он узнал из социальных сетей. «Что-то сейчас выясняется, но это все «тень на плетень». Я в курсе, что серия эта есть на торрентах, и кому надо, тот ее посмотрит», — заявил он. Костомаров добавил, что не собирается судиться с онлайн-кинотеатром, так как его гонорар как режиссера от удаления этой серии никак не зависит.

В фантастическом сериале «Эпидемия» речь идет о неизвестном вирусе, который поразил жителей Москвы. В серии были показаны сцены массовых беспорядков и расстрел жителей города. Сериал снят по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро».