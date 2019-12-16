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Технологии и медиа ,  
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Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках

Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier. Так в сервисе отреагировали на сообщения об удалении серии.

О том, что серия пропала, ранее сообщала в своем Facebook телеобозреватель «Эха Москвы» Арина Бородина. По ее словам, серия была выложена в онлайн-кинотеатре Premier «в ночь со среды 11 декабря на четверг 12 декабря. «А в ночь с пятницы на субботу, она была с сайта удалена», — написала она. «Так же исчез анонс, промо-ролик шестой серии. Потом удалили четвёртую, но её вскоре вернули», — добавила обозреватель.

Сериал «Эпидемия» концептуально разделили на две части, по четыре в каждой, соответственно пятая входит во вторую часть, сообщил РБК представитель Premier. Выход второй части сериала запланирован на февраль, поскольку этот проект заслуживает, по словам представителя онлайн-кинотеатра, «отдельного временного слота». Сейчас в центре внимания находится пятый сезон «Полицейского с Рублевки» и с ним платформа завершает год перевыполнив все бизнес KPI, добавил он.

Как рассказал РБК режиссер, снявший сериал «Эпидемия», Павел Костомаров, об удалении серии он узнал из социальных сетей. «Что-то сейчас выясняется, но это все «тень на плетень». Я в курсе, что серия эта есть на торрентах, и кому надо, тот ее посмотрит», — заявил он. Костомаров добавил, что не собирается судиться с онлайн-кинотеатром, так как его гонорар как режиссера от удаления этой серии никак не зависит.

В фантастическом сериале «Эпидемия» речь идет о неизвестном вирусе, который поразил жителей Москвы. В серии были показаны сцены массовых беспорядков и расстрел жителей города. Сериал снят по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро».

Общество
Зеленский выразил сожаление из-за пропажи «Слуги народа» из эфира ТНТ

11 декабря в эфире ТНТ стартовал показ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. В первой серии была вырезана шутка про Владимира Путина. Позднее анонс второй и третьей серии исчез из программы передач телеканала. В компании пояснили, что сериал перенесли на онлайн-платформу, а подобное решение было «продуманным маркетинговым ходом ТНТ».

В Кремле позже заявили, что эта тема не относится к администрации президента. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил сожаление из-за удаления. «Это одна стратегия. Знаете же, у кого ядерное оружие, а у кого «Слуга народа», — сказал он.

Теги: сериал, беспорядки, новости РБК
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