Кремль прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» в телеэфире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к Кремлю не имеет отношения прекращение показа на ТНТ украинского сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, передает корреспондент РБК.

«Эта тема не имеет отношения к администрации президента. Мы абсолютно не вмешиваемся, не имеем права вмешиваться в редакционную политику (телеканалов)», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что сериал доступен давно на разных платформах и «здесь нет никакой новости».

Отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли на российском телевидении усилилась цензура, и имя президента Владимира Путина нельзя упоминать в шутках, Песков сказал: «На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный».

Ранее стало известно, что ТНТ 11 декабря не показал в сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским шутку про Владимира Путина.