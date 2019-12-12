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Кремль прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» в телеэфире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к Кремлю не имеет отношения прекращение показа на ТНТ украинского сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, передает корреспондент РБК.

«Эта тема не имеет отношения к администрации президента. Мы абсолютно не вмешиваемся, не имеем права вмешиваться в редакционную политику (телеканалов)», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что сериал доступен давно на разных платформах и «здесь нет никакой новости».

Отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли на российском телевидении усилилась цензура, и имя президента Владимира Путина нельзя упоминать в шутках, Песков сказал: «На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный».

Ранее стало известно, что ТНТ 11 декабря не показал в сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским шутку про Владимира Путина.

Политика
ТНТ не показал в сериале «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

По сюжету герой Зеленского президент Голобородько выбирает в магазине дорогие часы. Продавец советует ему хронометр марки Hublot, называя ее «хубло» и говоря, что такие носит Путин. На что Голобородько с удивлением произносит: «Путин — «хубло»?

Телеканал показал 11 декабря первые три серии сериала, и изначально в телепрограмме было заявлено его продолжение на 12 и 13 декабря. Однако стало известно, что из программы передач телеканала сериал исчез. На это время назначены показы других сериалов, а также выпуск Comedy Club.

По словам представителя телеканала, показ сериала перенесли на онлайн-платформу. Он добавил, что анонсирование и показ первых трех серий были «продуманным маркетинговым ходом ТНТ».

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, ТНТ
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Технологии и медиа
ТНТ не показал в сериале «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
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