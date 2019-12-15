Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским. Видео программы «Москва. Кремль. Путин» доступно на странице телеканала в Youtube.

Корреспондент подошла к украинскому лидеру во время «нормандского» саммита, который прошел 9 декабря в Париже. Несмотря на то, что подход к Зеленскому журналистке ограничила его охрана, президент ответил на ее вопрос об итогах встречи с Владимиром Путиным (разговор начинается с 15 минуты).

Зеленский положительно охарактеризовал прошедшие переговоры и выразил мнение, что с помощью «нормандского» формата можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. Он также отметил, что встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет повторно в марте, так как много вопросов «за один раз не решить» и существует «очень много разных взглядов».

О том, что Зеленский «впервые дал полноценное интервью» тележурналистам из России, телеканал сообщил в четверг, 12 декабря. Анонс беседы был показан в эфире телеканала «Россия 24».