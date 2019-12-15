Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает» Технологии и медиа, 00:00 Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад» Технологии и медиа, 00:00 Трамп назвал экс-главе ФБР два варианта действий после «российского дела» Политика, 15 дек, 23:33 Член ПАСЕ выступил за привлечение ДНР и ЛНР к «нормандскому» формату Политика, 15 дек, 23:30 «Мегасайенс»: что исследует российская фундаментальная физика РБК и Нацпроект «Наука», 15 дек, 23:28 Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России Политика, 15 дек, 23:06 Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам Политика, 15 дек, 22:51 Сенаторы оценили заявление Польши об опасности противостояния с Россией Политика, 15 дек, 22:42 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 15 дек, 22:30 Эрдоган пригрозил США закрыть доступ на две военные базы Политика, 15 дек, 22:12 Дацик нокаутом проиграл 46-летнему кикбоксеру на турнире в Казани Спорт, 15 дек, 21:50 В Новосибирской области загорелся склад с пухом Общество, 15 дек, 21:48 Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево Общество, 15 дек, 21:34 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 15 дек, 21:30
Политика ,  
0 
Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским. Видео программы «Москва. Кремль. Путин» доступно на странице телеканала в Youtube.

Корреспондент подошла к украинскому лидеру во время «нормандского» саммита, который прошел 9 декабря в Париже. Несмотря на то, что подход к Зеленскому журналистке ограничила его охрана, президент ответил на ее вопрос об итогах встречи с Владимиром Путиным (разговор начинается с 15 минуты).

Зеленский положительно охарактеризовал прошедшие переговоры и выразил мнение, что с помощью «нормандского» формата можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. Он также отметил, что встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет повторно в марте, так как много вопросов «за один раз не решить» и существует «очень много разных взглядов».

О том, что Зеленский «впервые дал полноценное интервью» тележурналистам из России, телеканал сообщил в четверг, 12 декабря. Анонс беседы был показан в эфире телеканала «Россия 24».

Президент Украины позже опроверг информацию о том, что давал интервью телеканалу. По словам Зеленского, он ответил на вопрос журналистки возле отеля, подчеркнув, что там было много представителей СМИ из разных стран. 

Теги: Владимир Зеленский, интервью, Россия 1
Материалы по теме
В Кремле сообщили о непринадлежности Зеленского к «партии войны»
Политика
Кремль назвал необходимые Зеленскому меры для окончания войны в Донбассе
Политика
Стали известны ответы Зеленского в первом «интервью» телеканалу из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter