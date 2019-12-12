Телеканал сообщил о первом интервью Зеленского журналистам из России

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российским журналистам, телеканалу «Россия», сообщают «Вести.ru».

Анонс беседы был показан в эфире телеканала «Россия 24». На видео Зеленский говорит: «Главное, что мы все начали общаться». Полную версию интервью покажут в программе «Москва. Кремль. Путин» 15 декабря.

Саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялся в Париже 9 декабря. На переговорах стороны смогли договориться о полном перемирии в Донбассе и обмене заключенными до 2020 года в формате «всех на всех».