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Зеленский опроверг информацию об интервью российским журналистам

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не давал интервью телеканалу «Россия». Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» в эфире телеканала «1+1». О том, что украинский лидер дал полноценное интервью телеканалу сообщали ранее 12 декабря «Вести.ru».

«Я прочитал это. Я не давал интервью телеканалу «Россия», — заявил Зеленский. По его словам, после «нормандского саммита» в Париже он ответил на вопрос журналистки у отеля на улице. Он отметил, что там было много журналистов из разных стран.

Политика
Телеканал сообщил о первом интервью Зеленского журналистам из России

Ранее 12 декабря «Вести.ru» сообщили о первом полноценном интервью Зеленского российскому телеканалу. Анонс беседы показали в эфире телеканала «Россия 24». Полную версию интервью обещали показать в программе «Москва. Кремль. Путин» 15 декабря.

Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла 9 декабря в Париже. Стороны подписали итоговое коммюнике, в котором условились о полном перемирии в Донбассе и обмене заключенными в формате «всех на всех» до 2020 года.

Теги: Владимир Зеленский, интервью
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