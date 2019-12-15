В Москве полицейские застрелили угрожавшего им пистолетом мужчину

Сотрудники полиции застрелили напавшего на них с оружием мужчину в доме на юго-западе Москвы, куда они прибыли из-за сообщения о ножевом ранении. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

В сообщении указывается, что после прибытия в дом на улице Генерала Тюленева полицейские обнаружили там женщину с телесными повреждениями и мужчину, который «вел себя неадекватно». По данным МВД, он кинулся на полицейских, угрожая «предметом, похожим на пистолет». Один из сотрудников полиции открыл огонь из служебного оружия. От полученного ранения мужчина умер, женщину доставили в больницу.

Правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.

Ранее, 3 декабря, 26-летний мужчина напал с ножом на полицейского в Мытищах из-за замечания о переходе дороги в неположенном месте. Следователи возбудили дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).