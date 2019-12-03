СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Мытищах

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело против 26-летнего жителя Мытищ, который днем 3 декабря ударил ножом полицейского. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

Дело возбуждено по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По информации следствия, мужчина ударил сотрудника ГИБДД после того, как тот вместе с коллегой сделал ему замечание о переходе дороги в неположенном месте и начал составлять административный протокол. Нарушитель достал кухонный нож и нанес удар в шею полицейского. После этого он пытался бежать, но его задержал второй сотрудник ГИБДД. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

В сообщении указывается, что следователи и криминалисты закончили осмотр места инцидента, задержали нападавшего и изъяли кухонный нож. После этого задержанного доставили на допрос.