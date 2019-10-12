Российские военные взяли на контроль вошедший в Черное море эсминец США

Российские военные взяли на контроль вошедший в Черное море эсминец США

Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в южную часть акватории Черного моря эсминец ВМС США USS Porter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Как отметили в центре, постоянное слежение за американским судном осуществляют дежурные силы и средства Черноморского флота. В непосредственном контроле за маневрами корабля задействованы фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Ранее этот же эсминец заходил в Черное море в августе текущего года. Тогда его взял на сопровождение сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый».

USS Porter — боевой корабль класса «Арли Берк», оснащенный управляемыми ракетами, регулярно принимает участие в военно-морских учениях в акватории Черного моря. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты «Томагавк».