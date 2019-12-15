Стали известны ответы Зеленского в первом «интервью» телеканалу из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что на первой личной встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимались «важные очень вопросы». Об этом он заявил в кулуарах саммита «нормандской четверки», этот фрагмент будет показан в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». При этом, как уточняет «РИА Новости», это заявление Зеленский сделал именно съемочной группе телеканала.

Он также добавил, что такие встречи в подобном формате, это «правильное начало в принципе» для того, чтобы можно было «добиться результата — конец войны на Украине, на территории нашей страны». «Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов», — приводит агентство его слова. Зеленский также добавил, что у Киева «немножко другие взгляды» на минские соглашения.

О том, что Зеленский «впервые дал полноценное интервью российским журналистам», раньше сообщалось на сайте Вести.ru. В опубликованном тизере украинский лидер говорил, что главное, «что мы все начали общаться». Телеканал также обещал показать «реакцию окружения [Зеленского] на наш микрофон [с логотипом телеканала «Россия»]».

Сам Зеленский говорил позже, что не давал интервью телеканалу «Россия». Он добавил, что после саммита в Париже ответил на вопрос журналистки у отеля на улице. При этом там стояли и другие журналисты из разных стран.