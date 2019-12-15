Сын певицы Валерии третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третье ДТП за неделю. Об этом он сообщил в Stories в своем Instagram.

«Ребят, можно подумать, что это прикол. Но нет, это не прикол», — сказал Шульгин на видео с места ДТП. По словам Арсения, «ничего страшного не произошло», пострадала только номерная рамка, а участники аварии даже не стали вызывать сотрудников полиции для оформления.

В первый раз Шульгин попал в ДТП 8 декабря. На 649-м км трассы М-11 «Нева» его автомобиль занесло, в результате чего он врезался в отбойник. По словам мужа Валерии Иосифа Пригожина, авария произошла, когда Шульгин со своей девушкой ехал в Санкт-Петербург на концерт матери. Он отметил, что за рулем машины находилась девушка Шульгина.

Сама Валерия на своей странице в Instagram сообщила, что во время ДТП в машине находились несколько человек, а Арсений спал на заднем сидении. По ее словам, все пассажиры получили различные травмы, а девушка Шульгина сломала руку.

Второй раз в ДТП Шульгин со своей девушкой попали сразу после того, как выписались из больницы. По словам Пригожина, они ехали на такси, а на Садовом кольце в них врезался микроавтобус. Он отметил, что в результате второй аварии Арсений и его девушка не пострадали.