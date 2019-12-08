Певица Валерия прокомментировала аварию с участием ее сына

Певица Валерия опубликовала в Instagram фотографию со своим сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, ранее попавшими в аварию под Санкт-Петербургом.

На снимке видно, что у девушки на руку наложен гипс, на лице у молодого человека повязка.

https://www.instagram.com/p/B50ZS9hoQyy/

Артистка сообщила, что ее сын попал в ДТП недалеко от Санкт-Петербурга. По ее словам, в машине находились несколько человек, во время аварии Арсений спал. Валерия уточнила, что все пассажиры получили различные травмы, подруга ее сына получила перелом руки. В результате аварии никто не погиб.

Певица поблагодарила поклонников за беспокойство и посоветовала избегать езды на автомобиле в зимний сезон.