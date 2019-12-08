Сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП по пути в Петербург

Сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП по пути в Петербург

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин подтвердил РБК информацию о том, что он попал в ДТП в Ленинградской области. По словам Арсения, с ним все в порядке.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел на 649-м км трассы М-11 «Нева», в городе Тосно. Автомобиль Jaguar F-type, за рулем которого находился юноша, занесло, в результате чего он врезался в отбойник.

Супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказал, что автомобилем управляла девушка Арсения. Он отметил, что сын певицы перенес операцию. По словам Пригожина, Арсений ехал в Петербург на выступление матери.

Арсений Шульгин — пианист, лауреат международных конкурсов. Ему 21 год.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю певицы Валерии.