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Китай отложил введение пошлин на товары из США

Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые товары из США, которое было запланировано на 15 декабря. Об этом говорится в сообщении комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Новые пошлины должны были в том числе коснуться автомобилей и автозапчастей, произведенных в Соединенных Штатах.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не будет накладывать пошлины на китайские товары, которые собирались ввести 15 декабря. По словам Трампа, США и Китаю удалось договориться. Он отметил, что Китай в том числе согласился на структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров.

В августе после переговоров с Китаем Трамп сообщил, что с 1 сентября США введут дополнительные пошлины в 10% на китайские товары общей стоимостью $300 млрд. Позже для определенных товаров введение пошлин было отложено до 15 декабря. В Китае заявили о симметричном ответе. Часть пошлин также собирались взимать с 1 сентября, другие — с 15 декабря.

Теги: Китай, пошлины, США
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