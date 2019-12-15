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Общество ,  
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Число погибших от вулкана туристов в Новой Зеландии возросло до 16

По последним данным, число погибших от извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии, которое произошло 9 декабря, возросло до 16 человек после того, как в больнице скончался еще один пострадавший. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Фотогалерея 
Извержение вулкана в Новой Зеландии. Фоторепортаж

В воскресенье на острове побывала команда спасателей, но тела двух пропавших без вести так и не были обнаружены. Из-за продолжающей активности вулкана, оставаться на острове не безопасно, поэтому команда спасателей смогла пробыть там лишь в течение 75 минут. «Могу сказать, что в этом районе мы не нашли никаких других тел», — заявил в воскресенье заместитель комиссара полиции Майк Клемент.

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В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Остров Уайт-Айленд — популярное место для однодневных экскурсий в Новой Зеландии. Вулкан на нем активизировался в понедельник, 9 октбря, начав извергать пепел, пар и газы над островом. На острове в этот момент находились 47 человек-туристы из Австралии, США, Германии, Китая, Великобритании и Малайзии. В больницах остаются еще более 20 человек, некоторые из них в критическом состоянии.

Теги: Новая Зеландия, вулкан
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