Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

Роскачество совместно c Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) исследовали более 300 смартфонов по различным критериям качества и безопасности и назвали лучшие модели. Результаты поступили в РБК.

Лучшими смартфонами признаны Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+.

и Samsung Galaxy S10e. Далее идут Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9. Также в том-10 попали Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.

Все модели проверяли на удобство использования, качество фото и видео, звонки, набор текстовых сообщений, воспроизведение музыки, возможности навигации и интернета. Модели Samsung эксперты назвали лидерами по таким показателям, как качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость.

По показателям качества фото- и видеосъемки лидирующие позиции рейтинга занимают смартфоны Apple. На первом месте iPhone XS Max, на втором — iPhone XS, на третьем — iPhone XR. iPhone X занял 4-ю позицию, iPhone 8 и iPhone 8 Plus на 5-м и 6-м местах соответственно. 7-е и 8-е места у Samsung (S10+ и S10), на 9-м месте — iPhone 5s. Замыкает десятку Samsung Galaxy S10e.