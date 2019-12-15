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Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

Не менее 54 человек пострадали при столкновениях с полицией и силами безопасности в Бейруте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сил гражданской обороны страны.

Отмечается, что демонстранты попытались прорваться к зданию парламента. Однако силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным МВД Ливана,20 полицейских получили ранения.

В сентябре власти Ливана объявили в стране чрезвычайное экономическое положение. Президент страны Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия «во имя высших национальных интересов».

В октябре в Ливане прошли демонстрации. Протестующие потребовали отставки действующего правительства под руководством премьер-министра Саада Харири, а также выдвигали требование провести в стране досрочные выборы. 29-октября Харири на фоне протестов ушел в отставку.

Теги: Ливан, Бейрут, протесты, пострадавшие
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