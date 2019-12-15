Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

Не менее 54 человек пострадали при столкновениях с полицией и силами безопасности в Бейруте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сил гражданской обороны страны.

Отмечается, что демонстранты попытались прорваться к зданию парламента. Однако силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным МВД Ливана,20 полицейских получили ранения.

В сентябре власти Ливана объявили в стране чрезвычайное экономическое положение. Президент страны Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия «во имя высших национальных интересов».