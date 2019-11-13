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Сторонники Гуаидо попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Сторонники венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо предприняли попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии, в результате чего между ними и сторонниками действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошла стычка. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза сообщил в своем Twitter, что вторжение произошло утром 13 ноября.

«Мы осуждаем тот факт, что объекты нашего посольства в Бразилиа ранним утром были захвачены силой. Мы считаем правительство Бразилии ответственным за безопасность наших сотрудников и объектов и требуем соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях», — написал дипломат.

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Дипломатический представитель Хуана Гуаидо в Бразилии Мария Тереза Беландрия сообщила, что ее коллеги получили доступ к посольству после того, как сотрудники дипведомства открыли им двери. Она также заявила, что венесуэльские дипломаты признали Гуаидо президентом Венесуэлы, сообщает издание El Nacional.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в знак несогласия с инаугурацией главы государства Николаса Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент. При этом Николас Мадуро отказался покидать свой пост до истечения полномочий.

Теги: Бразилия, посольство, Венесуэла, Хуан Гуаидо, захват
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