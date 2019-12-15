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Политика ,  
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Глава кабмина Украины сообщил о просьбе министров повысить им зарплаты

Многие украинские министры и их заместители попросили увеличения зарплат, так как испытывают трудности с содержанием своих семей. Об этом сообщил в эфире телеканала «Наш» министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что многие министры пришли в политику из частного сектора, где они зарабатывали в 

«Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи» (цитата по «Укринформ»), — сказал Дубилет.

Министр отметил, что не у всех министров есть «финансовая подушка», как у него и некоторых его коллег.

Дубилет счел необходимым привлечение людей в правительственную команду, однако он усомнился в том, что они согласятся на ту зарплату, которую выплачивают в государственном секторе. При этом увеличить выплату средств для них невозможно, так как на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо, считает Дубилет.

Отвечая на вопрос о своих расходах, министр сообщил, что в месяц он тратит примерно $3-5 тыс., из которых $2,5 тыс. уходит на аренду квартиры.

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Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента

Ранее избранный председатель Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплата депутатов нового созыва составит 36–37 тыс. грн (около $1,4 тыс.), а с доплатами — до 50 тыс. грн ($1,9 тыс.).,  и назвал ее недостаточной. Отвечая на вопрос, справедлива ли эта сумма, Разумков заявил, что «она могла бы быть больше».

Теги: Украина, министры, заработная плата
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