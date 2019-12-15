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Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Американская компания Facebook планирует в 2020 году запустить в одноименной социальной сети на территории Украины программу противодействия дезинформации. Об этом в ходе форума «Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст» заявила менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук, сообщает украинское издание «Детектор медиа».

По словам Крук, компания ведет сотрудничество с 46 глобальными партнерами в области проверки информации, однако пока партнеров на Украине у компании нет. В программе задействуют систему противодействия Тhird-party fact-checker, отметила Крук.

«У нас есть потенциальное сотрудничество, но еще не подписан контракт, и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине», — отметила представитель Facebook.

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Крук отметила, что проверку информации компания доверит другим организациям, поскольку нет технической возможности набрать штат экспертов для проведения самостоятельной проверки. В работу локальных фактчекеров Facebook не будет вмешиваться, заверила представитель компании. 

Кроме того, Facebook будет визуально выделять в ленте информацию, имеющую признаки манипуляций.

«Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф», — пояснила Крук.

В октябре Суд Евросоюза разрешил национальным судебным инстанциям по всей Европе предписывать хостинговым компаниям, в том числе и Facebook, удалять или блокировать по всему миру клеветнические или оскорбительные комментарии. В Facebook решение суда раскритиковали, отметив, что роль социальных платформ заключается не в том, чтобы отслеживать, интерпретировать и удалять слова, которые могут быть запрещены в некоем суверенном государстве.

Теги: Украина, Facebook
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