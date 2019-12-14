Атомный ледокол «Арктика» закончил первый этап ходовых испытаний

Атомный ледокол «Арктика» прошел первый этап ходовых испытаний в Финском заливе и вернулся на Балтийский завод. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В программу вошли проверка хода от резервных дизель-генераторов, навигации, бытовых систем и связи. Ледокол развил скорость шесть узлов, отметили в пресс-службе. После успешно пройденных испытаний он вернулся к достроечной стенке Балтийского завода.

Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания 12 декабря. Их заключительный этап запланирован на весну 2020 года.

Технический проект ледокола разработало Центральное конструкторское бюро «Айсберг» в 2009 году, а закладка судна состоялась в начале ноября 2013 года. Его строительством занимается Балтийский завод, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Ядерные реакторы ледокола запустили в начале октября текущего года.