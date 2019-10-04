На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов

На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Росатома».

По его словам, после необходимых испытаний реакторы выведут на энергетический уровень мощности. «А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — добавил представитель госкорпорации.

Физический пуск предполагает вывод реактора на минимальный уровень мощности, которого хватает для контроля за цепной ядерной реакцией.

В июле 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит проблемы в связи с небольшим сдвигом по сроку сдачи ледокола «Арктика». Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что президент Владимир Путин перенес его с 2017 на 2019 год и поручил принять «кадровые и организационно-управленческие решения из-за срыва ранее намеченных сроков.