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На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов

На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Росатома».

По его словам, после необходимых испытаний реакторы выведут на энергетический уровень мощности. «А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — добавил представитель госкорпорации.

Физический пуск предполагает вывод реактора на минимальный уровень мощности, которого хватает для контроля за цепной ядерной реакцией.

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Кремль рассказал о роли Путина в переносе сроков сдачи ледокола «Арктика»

В июле 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит проблемы в связи с небольшим сдвигом по сроку сдачи ледокола «Арктика». Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что президент Владимир Путин перенес его с 2017 на 2019 год и поручил принять «кадровые и организационно-управленческие решения из-за срыва ранее намеченных сроков.

«Арктика» должна стать самым большим и мощным атомным ледоколом в мире, который может развивать скорость до 22 узлов и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 м. Судно также рассчитано на службу до 40 лет, а конструкция позволит использовать его как в арктических морях, так и в устьях полярных рек. Ожидается, что «Арктика» будет проводить суда в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также в устье Енисея и Обской губе.

Теги: ледокол, пуск, ядерные испытания
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