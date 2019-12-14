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СК начал проверку после падения крана на дорогу в Свердловской области

Башенный кран упал на проезжую часть в Карпинске Свердловской области, в результате чего пострадал 67-летний рабочий. Следователи начали проверку, сообщили РБК в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел на строительной площадке многоквартирного дома. Кран поднимал металлическую решетку и опрокинулся на проезжую часть на улице Луначарского. Пострадавшего крановщика госпитализировали.

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Следователи осмотрели место происшествия, потребовали предоставить документацию по соблюдению техники безопасности, а также по конструкции башенного крана.

Правоохранительные органы опрашивают очевидцев, рабочих и руководство строительной компании, а также решают вопрос о проведении технических экспертиз.

В конце февраля автокран упал на проезжую часть в центре Москвы. Инцидент произошел на Страстном бульваре. В результате никто не пострадал, однако движение по бульвару временно ограничивали.

Теги: Следственный комитет, Свердловская область, башенный кран, новости РБК
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