СК начал проверку после падения крана на дорогу в Свердловской области

СК начал проверку после падения крана на дорогу в Свердловской области

Башенный кран упал на проезжую часть в Карпинске Свердловской области, в результате чего пострадал 67-летний рабочий. Следователи начали проверку, сообщили РБК в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел на строительной площадке многоквартирного дома. Кран поднимал металлическую решетку и опрокинулся на проезжую часть на улице Луначарского. Пострадавшего крановщика госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия, потребовали предоставить документацию по соблюдению техники безопасности, а также по конструкции башенного крана.

Правоохранительные органы опрашивают очевидцев, рабочих и руководство строительной компании, а также решают вопрос о проведении технических экспертиз.