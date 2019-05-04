В Москве женщину госпитализировали после падения башенного крана

На улице Гжатская на западе Москвы упал башенный кран, в результате пострадала крановщица, пишут «РИА Новости» и агентство «Москва» со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

По данным «Москвы», обрушились верхние секции крана, который находится в месте строительства жилого комплекса. Пострадавшую крановщицу госпитализировали. РЕН ТВ без указания источника информации добавляет, что у женщины диагностированы переломы позвоночника и ноги.

В середине марта в столице частично обрушился башенный кран на проспекте Мира. Сообщалось, что в результате также пострадал крановщик.