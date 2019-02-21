В центре Москвы на дорогу упал автокран

В центре Москвы на Страстном бульваре упал автокран и повредил два автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

«На Страстном бульваре рабочие устанавливали автовышку, и в какой-то момент этот манипулятор упал на проезжую часть, где повредил две автомашины», — сказали в пресс-службе.

В Госавтоинспекции добавили, что, по предварительным данным, никто не пострадал, однако частично ограничено движение по Страстному бульвару.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter уточнил, что движение перекрыто от Малой до Большой Дмитровки. В центре добавили, что в сторону Тверской улицы занята одна полоса. «Объезжайте по улицам Петровка и Тверская», — посоветовали в центре. В ЦОДДе рассказали РБК, что «движение в городе рабочее». По данным ЦОДДа, трафик оценивается в пять баллов.

В начале января в Москве подъемный кран врезался в опору моста. Инцидент произошел в районе дома №32 на Хамовническом Валу. В результате один человек погиб и еще один пострадал.