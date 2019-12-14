Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15

Количество пострадавших в аварии с улетевшим в кювет автобусом в Свердловской области выросло вдвое — за медицинской помощью обратились 15 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

ДТП произошло утром 14 декабря на 242-м км трассы Пермь — Екатеринбург рядом с городом Талица. 53 человека на заказном пассажирском автобусе возвращались с концерта певца Макса Коржа, когда водитель задремал и через встречную полосу съехал в кювет. Там автобус перевернулся на бок.

Изначально сообщалось о семи пострадавших, которых доставили в районную больницу Бисерти. Тем, кто не получил травм, сотрудники экстренных служб помогали отправиться домой на попутном транспорте.

В начале декабря в Серпуховском районе Московской области перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали 11 человек. Автобус следовал из столицы в Тулу. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу им. Н.А.Семашко. Также в аварии травмы получил ребенок, которого доставили в центральную районную больницу Подольска. Врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.