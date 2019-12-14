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Пригожин сообщил детали второго за неделю ДТП с сыном Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП второй раз за неделю. Об этом РБК сообщил супруг исполнительницы продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Пригожина, девушка Арсения выписалась из больницы, где ей сделали операцию после первой аварии. «Они с Арсением выписались из больницы, вызвали такси. И вот где-то на Садовом кольце в них врезался микроавтобус, маршрутка», — рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что в результате второго ДТП Арсений и его девушка Лиана не пострадали.

О том, что 21-летний Шульгин попал в аварию, стало известно 8 декабря. Jaguar F-Type занесло на трассе, и он врезался в отбойник. Инцидент произошел в городе Тосно Ленинградской области по пути в Санкт-Петербург, где проходил концерт Валерии.

Сама певица позже рассказала, что в машине ехали несколько человек. По ее словам, сын находился не за рулем, а спал на заднем сидении. Все, кто находились в автомобиле, пострадали. На фотографии, выложенной Валерией в социальные сети, видно, что у Арсения на подбородке рана, а рука его девушки в гипсе.

Теги: Валерия, Иосиф Пригожин, ДТП, новости РБК
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