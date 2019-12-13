Общество , 13 дек, 20:36
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Появилось видео пожара на востоке Санкт-Петербурга
Появилась видеозапись крупного пожара во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где загорелся металлический ангар. Кадры распространило ГУ МЧС по региону.
На записи видно, что огонь охватил практически все сооружение, конструкция которого в результате пожара обвалилась.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 17:07 по местному времени, площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м. В тушении задействовано 170 пожарных и 40 единиц спецтехники. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.