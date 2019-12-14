Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на востоке Петербурга

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Открытое горение было ликвидировано в 21:16 мск. Уточняется, что сейчас продолжается тление в завалах на площади 100 кв. м.

Информация о пожаре в по адресу: ул Салова д.53, к.1 поступило в 17:07 мск. К 17:19 ранг пожара повысили до второго уровня. Площадь возгорания составила 2,2 тыс. кв. м. Как сообщал ТАСС, в результате пожара произошло обрушение ангара.

По данным издания «Петербургский дневник», на складе хранились автозапчасти. Для тушения пожара были задействованы 172 человека и 44 единицы техники. Пострадавших нет.