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В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.

Как сообщается на странице Кантрелл, 13 декабря в городской сети начиная с 5:00 по местному времени (14:00 мск) была зафиксирована подозрительная активность, которую позже определили как кибератаку. В результате серверы городских служб были отключены. Сейчас ведется расследование инцидента.

Как сообщает CNN, городская сеть подверглась атаке с использованием вирусов-вымогателей. Такие программы обычно заражают компьютерные сети и блокируют важные документы, за которые впоследствии киберпреступники требуют выкуп.

Отмечается, что к моменту обнаружения атаки никакого требования о выкупе администрации города не поступало. По данным телеканала, в расследовании инцидента участвуют полиция штата, ФБР, а также секретные службы.

Теги: Новый Орлеан, режим ЧС, кибератака
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