Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Певец Дима Билан в интервью программе «А поговорить?», которая выходит на YouTube, сообщил детали концерта в Самаре, где он выступил в нетрезвом виде.

По словам певца, он «перебрал» алкоголя и сам не ожидал, что окажется в таком состоянии. Утром Билан встретился с хозяином отеля, при этом у певца было порохе настроение. «Потом в гримерке мы еще сидели с другими людьми известными очень, из политики в том числе. А потом просто я встал из-за стола и не смог идти», — объяснил певец.

Ранее певец также записал видеообращение, в котором извинился перед жителями Самары за свое поведение на сцене. В качестве извинений певец дал в городе бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!». Билан также подарил городу инклюзивную детскую площадку, где могут играть как обычные дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября. Жители пожаловались, что выступление началось с опозданием, певец вел себя неадекватно, показывал неприличные жесты и «издавал странные звуки вместо вокала».