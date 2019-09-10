Билан извинился перед жителями Самары за свое поведение на концерте

Певец Дима Билан извинился перед поклонниками за свое поведение на концерте в Самаре, посвященном празднованию Дня города. Он разместил видеообращение на своей странице в Instagram.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде», — сказал он.

Билан отметил, что он встретился с друзьями в отеле, выпил с ними коньяк и «совершенно не рассчитал». По его словам, причиной стал долгий период, когда он не употреблял алкоголь. Певец пояснил, что он ведет здоровый образ жизни и соблюдает режим питания из-за проблем с желчным пузырем и пищеводом.

Он заявил, что планирует сделать «абсолютно открытый», бесплатный и качественный концерт в Самаре. Билан добавил, что в настоящее время общается с городской администрацией, так как помимо этого хочет построить в Самаре детскую площадку и подарить клинике медицинский аппарат.

«Но самое главное я хочу на концерте, который будет открыт для всех, на качественном концерте, посмотреть всем вам в глаза и извиниться лично, потому что я вас очень сильно люблю, уважаю», — добавил певец.