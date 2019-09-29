Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!». Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления певец принес горожанам извинения и заявил, что его выступление на День города стало для него «колоссальным уроком». «Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит», — заявил он.

Ранее 29 сентября Дима Билан подарил городу инклюзивную детскую площадку, где могут играть как обычные дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас в Студии инклюзивного творчества [Билан] вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки», — сообщили местные власти в Twitter.