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В Киеве пообещали сделать «домашнюю работу» к «нормандскому» саммиту

Украина надеется, что следующий саммит в «нормандском формате» пройдет в апреле, но перед этим необходимо будет сделать «определенную домашнюю работу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер».

«Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать», — цитирует «Интерфакс-Украина» министра.

Пристайко уточнил, что необходимо «согласовать легальные рамки всех наших договоренностей», а именно решить вопросы амнистии участников конфликта на востоке Украины, проведения выборов в Донбассе и вопрос об особом статусе региона. По его словам, позиция Украины будет сильнее на следующих переговорах «нормандской четверки», если эти задачи будут выполнены.

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О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже

Последний саммит в «нормандском формате» состоялся 9 декабря в Париже. По итогам встречи лидеры стран заявили, что полное прекращение огня на линии соприкосновении в Донбассе должно состояться до конца 2019 года. Также до 31 декабря Россия и Украина должны освободить удержанных лиц по принципу «всех на всех». К тому же, стороны установили, что необходимо интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, а также добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» планируют провести через четыре месяца.

Теги: «нормандский формат», МИД Украины
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