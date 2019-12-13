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Убийство Павла Шеремета ,  
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Суд в Киеве отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест подозреваемую по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь, сообщает УНИАН. 

Несмотря на предложение депутатов от партии «Европейская солидарность» взять подсудимую на поруки, суд принял решение удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Дугарь до 8 февраля 2020 года.

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Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в центре Киева при подрыве автомобиля, в котором он направлялся на эфир «Радио Вести». В его убийстве следствие подозревает пять человек. Это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и ее сожитель музыкант Андрей Антоненко, а также добровольцы Владислав и Инна Грищенко. По версии правоохранительных органов, убийство было совершено с целью дестабилизировать социально-политическую ситуации на Украине.

12 декабря в ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский потребовал от следствия найти заказчика преступления, а также призвал не затягивать расследование.

Теги: Павел Шеремет, убийство, журналист
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