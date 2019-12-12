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Полиция Украины назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщил на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «112 Украина».

«Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко», — перечислил подозреваемых глава Национальной полиции. По его словам, следствие пришло к такому выводу после многочисленных экспертиз. Среди прочего вместе со специалистами из Великобритании следствие изучило записи уличных видеокамер.

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Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета

Следствие полагает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета подложили Кузьменко и Антоненко.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 12 декабря сообщил о задержании фигурантов, причастных к убийству Шеремета. Журналист погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором он собирался ехать на работу, взорвался в центре Киева.

Теги: Украина, Павел Шеремет, убийство, журналист
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