Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.

Как уточняет Би-би-си, Джонсон был переизбран в своем округе Аксбридж и Южный Райслип.

Согласно предварительным итогам голосования, консерваторы получают 326 мест из 650 в новом парламенте и завоевывают абсолютное большинство. По прогнозам телеканала, партия Джонсона получит от 363 до 369 мест.

12 декабря в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент, которые решат судьбу выхода страны из ЕС. Лидер консерваторов Джонсон планирует провести Brexit до конца января 2020 года и до 2021 года заключить с Евросоюзом соглашение о торговле.