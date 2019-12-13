Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.

Его главной задачей полпред назвал решение проблем пострадавших от паводков жителей. Так, одним из первых мероприятий Кобзева на новой должности станет поездка в пострадавший от паводков Тулун 14 декабря.

По словам врио губернатора, он планирует создать карту опасных для проживания участков в регионе.

12 декабря Кобзева, ранее занимавшего пост замглавы МЧС, назначили врио губернатора Иркутской области.