Захарова оценила ответ Зеленского на фразу Путина про газ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил на фразу российского президента Владимира Путина «а у нас в квартире газ» словами «а у нас газопровод».

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — написала Захарова на своей странице в Facebook. В ответ на вопрос пользователя соцсети о будущем связанной с газом «риторики» она добавила, что и «дрова тоже у нас».

Выступая перед журналистами по итогам саммита в «нормандском формате», прошедшем в начале недели, Путин прокомментировал вопрос газовых поставок строчкой Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ. А у вас?» Позднее Зеленский в эфире телеканала «1+1» продолжил стихотворение, изменив его.

«А у нас газопровод», — сказал он.