Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти

Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов за несколько дней до первого вызова скорой был прооперирован из-за воспаления, которое началось из-за того, что он ставил себе неизвестные уколы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в депздраве рассказали, что 9 декабря журналист вызвал скорую. Прибывшие медики не обнаружили кровотечения и наложили на послеоперационную рану повязку. По их рекомендации на следующий день Виноградов пришел к хирургу, который также не нашел признаков кровотечения и выписал направление на госпитализацию, однако Виноградов на нее не явился.

11 декабря журналист вновь вызвал скорую, которая доставила его в больницу из-за нагноения раны. Журналисту резко стало плохо в приемном покое, вероятной причиной чего в депздраве назвали внезапный разрыв бедренной артерии. 12 декабря Виноградов умер после большой потери крови.

СК начал проверку обстоятельств его смерти на основании поста журналиста в Facebook, в котором он написал, что прибывшие сотрудники скорой помощи наложили ему повязку и уехали, не остановив кровотечение.