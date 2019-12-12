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СК начал проверку обстоятельств смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета России по Москве.

Основанием для проверки послужило сообщение Виноградова на его странице в Facebook от 9 декабря о том, что у него открылось кровотечение. Журналист сообщил, что вызвал скорую помощь. Прибывшие два фельдшера наложили ему повязку и уехали, не остановив кровотечение. 12 декабря Виноградов умер.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте «Вечерней Москвы», Виноградов умер на 43-м году жизни. До прихода в «Вечернюю Москву» он работал в таких изданиях, как «Известия», «Взгляд.ру», «Труд», «Профиль» и «Совершенно секретно».

Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов в беседе с РБК сообщил, что редакция окажет помощь семье журналиста с организацией похорон. «Для нас это полная неожиданность, тяжело, сегодня в редакции день траура. Сейчас совещание, занимаемся похоронами. Мы будем помогать», — сказал он.

По словам Куприянова, Виноградов был заместителем начальника отдела специальных корреспондентов и обозревателей.

«Я с Мишей работал еще в «Известиях», человек он был очень открытый, компанейский, его любили. Он сам был спецкором, писал очень хорошо и оригинально — колонки, исторические заметки, полосы, брал острые темы. В последнее время он словно обрел второе дыхание, это позволило мне сделать его замредактора отдела, и он справлялся», — заключил Куприянов.

Теги: журналист, Следственный комитет по Москве, доследственная проверка ..., новости РБК
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