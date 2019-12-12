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Депздрав Москвы отверг связь смерти журналиста с действиями скорой помощи

Столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку по факту смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

В четверг проверку обстоятельств смерти начал Следственный комитет России по Москве. Основанием для нее послужил пост Виноградова на его странице в Facebook от 9 декабря. В соцсети журналист рассказал, что прибывшие по вызову фельдшеры наложили на рану повязку и уехали, не остановив кровотечения. В пресс-службе Минздрава рассказали РБК, что проверку проведут совместно с управлением Росздравнадзора по Москве и Московской области.

По предварительным данным, которые приводит департамент здравоохранения, за несколько дней до смерти пациента прооперировали из-за воспаления мягких тканей. 9 декабря Виноградов вызвал скорую. В медицинской документации зафиксировано, что на момент прибытия бригады кровотечения не было. Фельдшеры наложили антисептическую повязку и дали рекомендации. Медики посоветовали журналисту обратиться к хирургу, что он и сделал на следующий день.

Общество
СК начал проверку обстоятельств смерти журналиста «Вечерней Москвы»

На момент осмотра хирургом признаков кровотечения также не было, сообщают в департаменте. 11 декабря Виноградов снова вызвал скорую помощь, и бригада доставила его в больницу в связи с нагноением раны. В приемном покое состояние журналиста внезапно ухудшилось. 12 декабря он скончался после массивного кровотечения, несмотря на действия медиков.

Точную причину смерти Виноградова установят по результатам вскрытия и специализированных тестов, сообщают в столичном депздраве.

Михаил Виноградов умер в возрасте 42 лет. До прихода в «Вечернюю Москву» он работал в таких изданиях, как «Известия», «Взгляд.ру», «Труд», «Профиль» и «Совершенно секретно».

Теги: врачи, скорая помощь, журналист
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СК начал проверку обстоятельств смерти журналиста «Вечерней Москвы»
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