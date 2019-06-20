Сенат Мексики ратифицировал торговое соглашение с США и Канадой

Сенат Мексики ратифицировал торговое соглашение с США и Канадой

Сенат Мексики ратифицировал новое торговое соглашение с США и Канадой (USMCA). Об этом сообщается в аккаунте верхней палаты конгресса в Twitter.

За соглашение проголосовали 114 сенаторов, против — четыре, а еще трое воздержались. Президент Мескики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал ратификацию соглашения «хорошей новостью».

Президент США Дональд Трамп поздравил своего мексиканского коллегу и отметил, что американскому конгрессу также пора ратифицировать договор.

В конце ноября 2018 года США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение, которое получило название USMCA. Оно пришло на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), подписанному в 1992 году.

Источник CBC News сообщал, что главным пунктом соглашения является расширенный доступ американских производителей на канадский молочный рынок. По словам собеседника, в договоре также оставили статью о решении торговых споров, против которой выступали США.