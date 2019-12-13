Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в кирпичном доме

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в кирпичном доме

Два человека погибли при пожаре в одноэтажном кирпичном здании во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Приморскому краю.

Информация о пожаре поступила спасателям накануне в 23:27 по местному времени (16:27 мск). Загорелся дом на улице Проселочная, в результате чего возникло сильное задымление.

«К сожалению, внутри горящих помещений были обнаружены два человека без признаков жизни, которых пожарные передали врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении главка.

Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Его ликвидировали спустя почти полтора часа. В тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.