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Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в кирпичном доме

Два человека погибли при пожаре в одноэтажном кирпичном здании во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Приморскому краю.

Информация о пожаре поступила спасателям накануне в 23:27 по местному времени (16:27 мск). Загорелся дом на улице Проселочная, в результате чего возникло сильное задымление.

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«К сожалению, внутри горящих помещений были обнаружены два человека без признаков жизни, которых пожарные передали врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении главка.

Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Его ликвидировали спустя почти полтора часа. В тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.

В понедельник, 9 декабря, в Иркутской области произошел пожар в здании общежития педагогического колледжа. По данным регионального главка МЧС, загорелись бытовые помещения и коридор на площади 216 кв. м. В результате никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.

Теги: Владивосток, пожар
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