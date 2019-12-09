В Иркутской области загорелось общежитие педагогического колледжа

В поселке Бохан Иркутской области загорелось здание общежития педагогического колледжа. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Пожару присвоили второй ранг. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, возгорание началось на первом этаже здания в 9:40 (4:40 мск). В общежитии загорелся коридор и бытовые помещения. Общая площадь возгорания составила 216 кв. м. В МЧС отметили, что до того, как к общежитию прибыли пожарные, здание самостоятельно покинули семь человек.

Как заявили ТАСС в региональном главке МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 159 кв.м. В результате пожара никто не пострадал.

7 декабря в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Казани произошел пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще 23 человека, в том числе семь детей, спасли из пятиэтажки работники экстренных служб. В результате возгорания погибли два человека, еще три пострадали.