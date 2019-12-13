Экзитполы предсказали победу Борису Джонсону на парламентских выборах

Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном получит 368 мест в следующем парламенте, что позволит ей завоевать большинство, следует из опубликованных экзитполов

Борис Джонсон (Фото: Frank Augstein / AP)

Как показывают экзитполы, Консервативная партия (тори) под руководством премьер-министра Бориса Джонсона на следующих выборах получит 368 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест из 650. Главной оппозицией станет Лейбористкая партия Джереми Корбина — она получит 191 место. На третьем месте — Шотландская национальная партия, которой, согласно экзитполам, достанется 55 кресел. Центристская партия «Либеральные демократы» получит 13 мест. «Зеленые» могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Результаты экзитполов основываются на опросах голосовавших в четверг на парламентских выборах британцев. Как правило, такие опросы в стране оказываются точными и смогли верно предсказать итоги четырех из пяти последних выборов.

Если прогнозы экзитполов окажутся верными, тори получат второе большинство с 1992 года. С 1997 по 2010 год британское правительство возглавляли лейбористы, а с 2010 по 2015 год — коалиция консерваторов и либеральных демократов. В 2015 году тори под руководством Дэвида Кэмерона получили большинство в 11 кресел, но консерваторы под началом Терезы Мэй растеряли это преимущество по итогам голосования в 2017 году. После этого страну возглавило консервативное правительство меньшинства, которое опиралось на поддержку североирландской Демократической юнионистской партии.

В ходе предвыборной кампании Борис Джонсон обещал, что в случае победы покинет Евросоюз до 31 января (согласованная Лондоном и Брюсселем дата Brexit). Он также заявил, что сможет договориться с ЕС о торговом соглашении до 2021 года. Однако главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье считает такие сроки нереалистичными. «Это очень трудный сценарий», — сказал он в беседе с членами Европарламента в среду, сообщает The Times.