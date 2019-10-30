Эрдоган поставил под вопрос визит в США после резолюции о геноциде армян

Эрдоган поставил под вопрос визит в США после резолюции о геноциде армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил под вопрос свой визит в США после одобренной палатой представителей резолюции о признании геноцида армян. Об сообщает агентство NTV со ссылкой на выступление президента на заседании парламентской фракции его партии «Справедливость и развитие».

«Мое решение стоит под знаком вопроса», — прокомментировал Эрдоган свой предстоящий визит в Соединенные Штаты. Он заявил, что Турция выступает против позиции, выраженной в нижней палате конгресса США.

«Мы сожалеем, что клевета, брошенная в нашу страну, принята в парламенте США. Мы говорили, что это работа историков и археологов. Давайте заставим их заняться исследованием, а не оборачивать это в политический контекст», — сказал турецкий президент.

Он также назвал «безответственными» требования палаты ввести против него и турецких министров санкции из-за военной операции «Источник мира», начатой Анкарой в начале октября против курдский отрядов на границе с Сирией.

30 октября палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. В связи с этим МИД Турции вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда. Причиной выражения недовольства со стороны турецких властей, сообщало Anadolu, также стало одобрение палатой представителей документа с призывом к Белому дому ввести санкции против Турции