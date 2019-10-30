Эрдоган поставил под вопрос визит в США после резолюции о геноциде армян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 63,87 (+0,04) Quote, 14:48
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 71,01 (+0,23) Quote, 14:48
Сына высокопоставленного чиновника из Тувы задержали из-за сбыта гашиша Общество, 16:34 Группа компаний ПИК опровергла спор Гордеева с искусствоведом на $1 млн Общество, 16:19 СМИ узнали о деле против бросившего кошку в полицейского мужчины Общество, 16:17 Mail.Ru Group — об облачном рынке на пороге 2020 года Pro, 16:15 Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика Партнерский материал, 16:09 Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Израиль из-за дебоша Общество, 16:09 Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин Бизнес, 16:00 Минфин предложил ограничить чиновников в расходах на планшеты и ноутбуки Политика, 15:55 Фадеев ответил на вопрос об авторских после расторжения контрактов Общество, 15:51 Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии Политика, 15:46 В Москве начали выдачу незарегистрированного лекарства от судорог Общество, 15:41 В сгоревшем доме в Ленинградской области обнаружили тела четырех человек Общество, 15:39 Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 15:39 Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Общество, 15:37
Политика ,  
0 
Эрдоган поставил под вопрос визит в США после резолюции о геноциде армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил под вопрос свой визит в США после одобренной палатой представителей резолюции о признании геноцида армян. Об сообщает агентство NTV со ссылкой на выступление президента на заседании парламентской фракции его партии «Справедливость и развитие».

«Мое решение стоит под знаком вопроса», — прокомментировал Эрдоган свой предстоящий визит в Соединенные Штаты. Он заявил, что Турция выступает против позиции, выраженной в нижней палате конгресса США.

«Мы сожалеем, что клевета, брошенная в нашу страну, принята в парламенте США. Мы говорили, что это работа историков и археологов. Давайте заставим их заняться исследованием, а не оборачивать это в политический контекст», — сказал турецкий президент.

Он также назвал «безответственными» требования палаты ввести против него и турецких министров санкции из-за военной операции «Источник мира», начатой Анкарой в начале октября против курдский отрядов на границе с Сирией.

30 октября палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. В связи с этим МИД Турции вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда. Причиной выражения недовольства со стороны турецких властей, сообщало Anadolu, также стало одобрение палатой представителей документа с призывом к Белому дому ввести санкции против Турции

Ранее, 8 октября, президент Дональд Трамп в своем Twitter написал, что ожидает визита Эрдогана в США 13 ноября, назвав Анкару одним из крупных торговых американских партнеров.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Армения, США
Материалы по теме
Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян
Политика
Палата представителей США признала геноцид армян
Политика
Макрон объявил 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян во Франции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter