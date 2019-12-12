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Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Муради Кавтарашвили, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Сейчас Кавтарашвили находится в международном розыске. Его заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на ее территории, рассказали РБК в пресс-службе суда.

Рассматриваемые материалы не носили грифа «секретно», однако слушание проходило в закрытом режиме в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства.

По сообщению ТАСС, Кавтарашвили — родственник убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (в Германии он проживал под именем Торнике Кавтарашвили), которого в России считают одним из организаторов взрывов в московском метро.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине в августе 2019 года. Немецкая прокуратура полагает, что убийство организовано федеральными российскими или чеченскими властями. В преступлении обвинили гражданина России Вадима К. (псевдоним Вадим С.), задержанного сразу после убийства. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel назвали его Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

На фоне расследования Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, которых немецкие СМИ назвали сотрудниками Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Москва отрицает обвинения.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» 10 декабря заявил о причастности Хангошвили к серии преступлений. Российский лидер назвал его одним из организаторов взрывов в московском метро, в результате которых погибли 98 человек.

Теги: суд, терроризм, арест, новости РБК
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