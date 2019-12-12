Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Муради Кавтарашвили, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Сейчас Кавтарашвили находится в международном розыске. Его заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на ее территории, рассказали РБК в пресс-службе суда.

Рассматриваемые материалы не носили грифа «секретно», однако слушание проходило в закрытом режиме в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства.

По сообщению ТАСС, Кавтарашвили — родственник убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (в Германии он проживал под именем Торнике Кавтарашвили), которого в России считают одним из организаторов взрывов в московском метро.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине в августе 2019 года. Немецкая прокуратура полагает, что убийство организовано федеральными российскими или чеченскими властями. В преступлении обвинили гражданина России Вадима К. (псевдоним Вадим С.), задержанного сразу после убийства. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel назвали его Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.