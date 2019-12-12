Порошенко в Раде частично повторил слова Зеленского про лоха

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде вспомнил о словах нынешнего главы государства Владимира Зеленского, который заявлял, что «он не лох». Об этом сообщает «Украинская правда».

На заседании парламента 12 декабря, комментируя законопроект об особом статусе Донбасса, Порошенко заявил, что ему «54 года и он не...» «Ну в целом вы поняли, откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела», — добавил политик.

Таким образом лидер партии «Европейская солидарность» отреагировал на возбуждение в отношении него уголовного дела о госизмене. Государственное бюро расследований Украины полагает, что Порошенко в 2015 году в Минске дал указание подписать соглашение, в котором любые изменения в Конституцию по поводу Донбасса должны согласовываться с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом, по оценке ГБР, он осознавал, что воля Донбасса продиктована Россией. Таким образом, президент фактически отказался от госграницы страны, что является фактом госизмены.