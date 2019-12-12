После крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После поступившей из войсковой части №35666 информации об авиакатастрофе было заведено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Как говорится в сообщении, предварительно установлено, что 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Когда с экрана радара пропала метка вертолета, были организованы поисково-спасательные мероприятия. В итоге разрушенный вертолет был обнаружен вблизи аэродрома Кореновск.

Вертолет разбился около 23:00 почти сразу же после вылета из военной части. Обломки нашли в 2 км от аэродрома рядом со станицей Платнировская.