На Кубани нашли «черные ящики» упавшего военного вертолета Ми-28

На месте крушения военного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае найдены бортовые самописцы. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в Военно-промышленном комплексе региона, а также «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Оба прибора — устройство регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец не пострадали. Их доставят для расшифровки в научно-исследовательский институт Минобороны в Люберцах, уточняет «РИА Новости». По данным ТАСС, комиссия рассматривает все версии крушения вертолета, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Найденные бортовые самописцы должны помочь установить все обстоятельства произошедшего.

Вертолет Ми-28 разбился в районе военного аэродрома Кореновск в Краснодарском крае 11 декабря примерно в 23:00 мск. В результате командир и второй пилот погибли. По данным Минобороны, они выполняли учебно-тренировочный полет в сложных погодных условиях.

Как утверждает источник ТАСС в экстренных службах региона, вертолет зацепил землю и совершил жесткую посадку из-за сильного тумана. При этом собеседник «РИА Новости» сообщал, что самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилота или технической неисправности.